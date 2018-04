Se vuoi avere una macchina divertente da guidare ma non vuoi spendere una somma di denaro allucinante per il carburante, in questo momento hai solo l'imbarazzo della scelta. Qui riportiamo un numero di auto veramente divertenti da guidare, che registrano consumi ben oltre i 12 chilometri con un litro di benzina in autostrada, come certificato dall'EPA. Quest’ultima è la United States Environmental Protection Agency, agenzia del governo federale degli Stati Uniti d’America che, tra i suoi scopi, ha anche quello della protezione ambientale e della salute umana, perseguite attraverso la puntuale applicazione delle leggi approvate dal congresso. E i suoi dati sono presi come punto di riferimento mondiale. Le auto che elenchiamo qui le trovate tutte nella fotogallery allegata all’articolo.



Porsche 911 Carrera, 12 km con un litro - La Porsche ha sconvolto il mondo quando ha introdotto l’ultima 911, che ora viene fornita esclusivamente con motori turbocompressi (tranne la GT3). Lumache che non hanno reso la macchina meno divertente da guidare e hanno lasciato la base Carrera da spremere.



Ford Focus ST, 12 km con un litro - La Focus ST è un ottimo tuttofare e non solo perché ha un corpo da due volumi. Sull'autostrada è possibile ottenere consumi ottimi con il motore da 2,5 litri e con potenza da 252 cavalli



Audi TT Coupé, 12 km con un litro - Sotto la sua bella pelle, la Audi TT è fondamentalmente una GTI a trazione integrale. Il peso extra del sistema AWD non permette alla TT di eguagliare l'economia dei consumi in autostrada della GTI, che arriva fino a 15 chilometri con un litro di benzina. Ma offre comunque un ottimo mix di prestazioni ed economia.



Ford Mustang Ecoboost, 12 km con un litro - Come la Chevrolet Camaro, la Ford Mustang offre un'opzione turbocharged a quattro cilindri per gli acquirenti che vogliono più efficienza nei consumi. Il quattro cilindri di Ford offre più potere che il Chevy.



Jaguar XE 35t, 12 km con un litro - Puoi avere la tua Jaguar XE con un diesel a quattro cilindri super efficiente, o addirittura un motore a quattro cilindri a gas, ma perché preoccuparsi quando il V6 ottiene ancora 12 km con un litro in autostrada? È fondamentalmente lo stesso V6 sovralimentato usato sulla F-Type. Certo, dovrai stare molto attento a ottenere quel tipo di consumo di carburante con questo motore e non schiacciare troppo…



Chevrolet Camaro, 13 km con un litro - La Camaro SS è innegabilmente eccezionale e con il cambio automatico il V8 farà 13 km con un litro in autostrada. I guidatori che cercano un divertimento più efficiente in termini di consumo di carburante possono guadagnare ancora qualcosa se optano per il motore base, un quattro cilindri turbo da 2,0 litri.



Honda Accord 2.0T, 13 km con un litro - Per il 2018, Honda è stata abbastanza gentile da riprendere il motore turbo da 2.0 litri della Civic Type R e inserirlo nella Accord, disponibile anche con trasmissione manuale.



BMW 340i, 13 km con un litro - Sorprendentemente, una BMW Serie 3 a sei cilindri con trazione posteriore può consumare relativamente poco in autostrada, se non si pigia il piede troppo spesso. Questo è sorprendente per una macchina da 320 CV che è un vero spasso da guidare su una strada tortuosa.



Subaru BRZ/Toyota 86, 13 km con un litro - Toyota e Subaru, approccio sportivo per l’86 e la BRZ. Un “semplice” 205 cavalli accoppiato con un telaio leggero e agile. E con l'automatico i consumi si ottimizzano che è un piacere. Si può rinunciare al risparmio di carburante con la trasmissione manuale, ma pensiamo che non ne valga la pena.



Fiat 500 Abarth, 14 km con un litro - Assomiglia parecchio alla city car a basso consumo di carburante che è. Ma quando ascolterai la nota del suo motore rauca e stappata, ti renderai conto che non è la versione economica. Se si opta per la trasmissione manuale, la versione Abarth della 500 ottiene in autostrada consumi rispettabilissimi.



Ford Fiesta ST, 14 km con un litro - La Fiat 500 Abarth è un'esplosione per guidare in giro per la città, ma gli acquirenti che cercano un'esperienza di guida più raffinata non dovrebbero farsi sfuggire la Ford Fiesta ST. Non è abbastanza efficiente dal punto di vista dei consumi quanto la versione Ecoboost da 1,0 litri, ma avrai comunque in autostrada consumi ottimi e più divertimento di quanto chiunque dovrebbe essere in grado di ottenere da un'auto con il costo come questa



Ford. Alfa Romeo 4C, 14 km con un litro - Avere una struttura in fibra di carbonio leggera ha i suoi vantaggi, uno dei quali è il risparmio di carburante. Perché il turbo da 237 cavalli della 4C non ha molto peso da spingere. E di conseguenza non beve molto.



Volkswagen GTI, 14 km con un litro - Penseresti che confrontandola con una Golf R a trazione integrale la GTI a trazione anteriore sarebbe in ombra. Ma non è così: la GTI è un'esplosione totale di piacere di guida. Gli haters della trazione anteriore sono dannati. Avrai fino a 12 km con un litro se passi alla trasmissione manuale.



BMW 230i, 14 km con un litro - Puoi ancora divertirti a basso consumo con una BMW. Il 230i colpirà per quanto beve poco se si sceglie l'automatico, ma è ancora un colpo. Il suo motore da 248 cavalli è abbastanza potente da raggiungere i 60 km/h in appena 5,2 secondi.



Mazda 6, 15 km con un litro - Mazda 6 è molto più divertente da guidare di qualsiasi berlina di medie dimensioni. Viene offerta solo con un motore, un quattro cilindri da 184 CV e 2,5 litri; ma è buono, soprattutto se abbinato a una trasmissione manuale a sei velocità.



Mazda MX-5 Miata, 15 km con un litro - Le auto che vanno veloci in linea retta sono divertenti. Ma c'è anche qualcosa di divertente in un'auto perfettamente bilanciata e in bilico negli angoli. Per più di 20 anni, Mazda Miata è stata esattamente questo. L'ultima Miata perde il suo aspetto "carino", ma è ancora un'assoluta esplosione di guida.



Mazda 3, 16 km con un litro - Mazda 3 è uno delle migliore compatte sul mercato e, se equipaggiata con un quattro cilindri 2.0 o 2.5 litri, raggiunge ben oltre i 16 km in autostrada. Raccomandiamo il motore più grande e il manuale a sei rapporti di Mazda.



Mini Cooper, 16 km con un litro - Indipendentemente dalla versione della Mini Cooper, avrai un'auto piccola, economica e divertente da guidare. La versione più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante, con un tre cilindri turbo da 1,5 litri, ha un'autonomia di 16 km. Anche la più “calda” Cooper S gestirà però consumi simili. Ovviamente, se non si schiaccia troppo sull’acceleratore…



Honda Civic Sport, 17 km con un litro - La nuova Honda Civic Sport riesce a essere molto divertente da guidare, pur offrendo un'eccellente economia. Scegli il manuale a sei velocità e vedrai circa 17 km al litro in autostrada.



BMW i8, 32 km con un litro - Non eravamo sicuri di dover includere la BMW i8 in questa lista a causa del suo prezzo. Ma alla fine, non potevamo ignorarla. Nel reparto velocità, la i8 da quasi 100.000 euro vince nei confronti delle sue concorrenti a prezzi simili, colpendo soprattutto per i suoi 100 km/h all'ora in appena 3,6 secondi. Sorprendentemente, lo fa con l'aiuto di un tre cilindri turbocompresso preso in prestito dalla Mini Cooper, aiutato da due motori elettrici. Nonostante le sue prestazioni, l'ibrido plug-in della i8 ha una potenza nominale di 32 km con un litro, anche se probabilmente si avvicinerà a 12 se stai guidando in modalità Sport.