Se pensate che la vostra vita amorosa sia più simile a quella del protagonista del film 40 anni Vergine piuttosto che a quella di un moderno Casanova, forse dovete fare qualcosa con la vostra auto. Perché una ricerca attorno ai brand di autovetture ha dimostrato che, in alcuni casi, possedere un determinato veicolo può far aumentare anche il vostro sex appeal.



IL TRIONFO DI BMW - Spesso, si sa, il successo a letto viene associato con l’avere più soldi, l’essere ricchi. E quindi, se questo paradigma fosse corretto, ci dovremmo aspettare di trovare nelle prime posizioni vetture come Cadillac, Ferrari, Lamborghini e così via. Lo studio condotto da Leasing Options, invece, ha rivelato che l’auto più attraente è una BMW. Il sondaggio, al quale hanno votato sia uomini che donne, ha visto il brand tedesco guadagnare il 9% delle preferenze.



BEFFATA LA MERCEDES… PER UNA VOLTA - Al secondo posto arrivano i modelli di casa Mercedes, mentre è la Aston Martin tanto cara a James Bond a concludere questo podio tanto strano quanto dirompente. Chiaro, è facile “vedere” il fascino di quest’ultima, più difficile pensare che arrivi dopo le due già citate aziende tedesche. Ma lo studio va ben oltre il nome del brand, perché agendo in profondità è stato analizzato anche il colore preferito dai singoli intervistati.



L’IMPORTANZA DEL BLACK - Oltre un quinto degli intervistati ha fatto sapere di essere particolarmente attratto da chi possiede una vettura di colore nero; a conclusione del podio, a seguire, il rosso e il bianco. Il tipo di vettura che scegliamo e il suo colore possono avere una presa maggiore o minore sui nostri potenziali partners, in quanto alle spalle c’è tutto un percorso di associazione di idee del nostro cervello su questo o quel tratto, questo o quel colore.



LA CLASSIFICA FINALE - Questa la classifica finale di questo sondaggio: BMW (9%), Mercedes (8%), Aston Martin (7%), Ferrari (7%), Audi (7%), Porsche (6%), Bentley (5%), Jaguar (5%), Rolls Royce (5%), Maserati (5%). A seguire tutti gli altri: nella gallery associata potete gustarvi tutti i modelli di auto in classifica.