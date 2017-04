Nome nuovo per il mercato del Napoli. Secondo Tuttosport, il ds Giuntoli ha incontrato l'agente Marcelo Simonian per parlare di Gonzalo 'Pity' Martinez: il talento classe 1993 è considerato da tutti come il nuovo craque del calcio argentino. Il River Plate lo valuta 15 milioni di euro, una cifra alla portata del Napoli che potrebbe tesserarlo senza riserve, trattandosi di un calciatore che ha anche il passaporto italiano. Il ruolo è quello di esterno sinistro offensivo, come alternativa a Insigne.