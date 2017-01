L'ex centrocampista cileno di Roma e Udinese, David Pizarro ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "A Udine sarà dura per i giallorossi, Samir e Fofana sono davvero bravi. Non prevedo un pareggio. Purtroppo lo scudetto lo vince ancora la Juve, poi – anche se il Milan sta facendo bene – se la vedranno Roma e Napoli. A me Sarri piace tanto. A Roma c’è armonia. Apparentemente avrebbe tutto per vincere. Spalletti poi è il numero uno per fare gruppo. L’ho trovato cambiato nella comunicazione: prima andava a testa bassa, ora la gestisce meglio. Il suo gioco, poi, è sempre bello".



"Paredes è un ragazzo che potrà essere importante, però per come vogliono fare partire il gioco da dietro, la Roma ha bisogno di un giocatore: Verratti. Il futuro di Spalletti? È una situazione complicata. Nel rispondere su un suo addio è stato onesto: lui è un professionista, ma è davvero attaccato alla Roma. Tante volte, quando mi veniva a trovare a Firenze, mi parlava della Roma. Si capiva che ci teneva a provare a vincere lo scudetto coi giallorossi. Totti smetterà a maggio? Macché, per me continua a giocare".