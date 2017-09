. Come novelli, in salsa calcistica, si andava alla ricerca delle figurine introvabili. Tra i banchi di scuola, seduti negli spogliatoi, alle feste di compleanno: ogni momento era buono per dare un Faustoe ricevere un. Protagonisti improbabili sui campi di calcio diventavano leggende in primo piano,: lo spazio sull'album. Che spesso restava vuoto, per la tristezza di un bambino (e del suo papà,); che, raramente, veniva colmato nella sua interezza, per uan felicità indescrivibile. Ieri sono state lanciate le nuove figurine Panini , modernità e sfide da action figures per andare a spasso coi tempi, oggi vogliamo dedicare- C'è un giovanissimo Gianniin magliache è il sogno di ogni collezionista, c'è il famosissimo, portiere dell', numero 1 dei numeri 1 (prima figurina dell'album), vera e proprio leggenda. Poi, ci sono loro, che sono due ma valgono per uno, una coppia da premiata ditta, da film, da best-seller:. Il solo nominarli fa tremare i denti e sorridere i dentisti; sì, perché loro non erano protagonisti della Panini, ma eroi della TOPPS, l'azienda che nel 1998 decise di farle concorrenza : figurine nelle gomme da masticare, mini album da compilare, maglie da ritirare se si completava il tutto. Operazione, quasi, impossibile: i due sono introvabili. Solamente pochi eletti godranno dell'allora centrocampista dele della punta dell'. Figurine leggendarie, appiccicate nella hall of fame dei collezionisti.@AngeTaglieri88