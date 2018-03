Marco Pjaca c'è. Il croato, in prestito dalla Juventus allo Schalke 04, è andato a segno per la seconda volta nella sua esperienza in Bundesliga. Su assist dell'argentino Franco Di Santo, l'attaccante di proprietà bianconera ha realizzato così contro l'Hertha Berlino il secondo gol con la maglia del club della Ruhr, dopo essersi trasferito in Germania nel corso del mercato di gennaio. L'auspicio è che per lui possa trattarsi di una svolta in positivo, considerando i troppi alti e bassi di questa sua parentesi tedesca. Pjaca nel match odierno è sceso in campo per la seconda volta da titolare, dopo aver sommato appena 15 minuti nelle precedenti tre partite.