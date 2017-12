Marko Pjaca si prepara a fare le valigie. Dietrofront in dirittura d'arrivo in casa Juventus, dopo la volontà iniziale di trattenere il croato al rientro da un lungo infortunio: non andrà così, la dirigenza bianconera si è confrontata con Pjaca e ha avuto segnali molto chiari. L'ala ex Dinamo Zagabria sperava di giocare almeno in Coppa Italia, cosa che non è accaduta; da lì ha chiesto di andar via in prestito per trovare più spazio, ricevendo il via libera da Marotta e Paratici a una condizione, ovvero non passare a società italiane. Esclusa dunque un'ipotesi Fiorentina dopo l'abboccamento estivo.



SCHALKE IN POLE - Adesso, Pjaca ha tre offerte sul tavolo tra cui decidere la sua prossima destinazione: lo cercano Monaco, Schalke e Zenit San Pietroburgo. Tra Mancini e il Principato, la può spuntare lo Schalke che in queste ore sta spingendo molto per convincere Marko. Da qui nasce l'indizio di Marotta, con Pjaca pronto a salutare per tornare più forte di prima. Aspettando di riconquistare posto, condizione e fiducia.