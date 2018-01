Poco dopo aver parlato con la tv ufficiale dello Schalke, Marko Pjaca ha postato una foto sul proprio profilo Twitter per salutare la Juventus ed i propri tifosi. Nonostante il calciatore sia destinato a rientrare a Torino al termine della stagione, le sue parole rilasciate sui social sanno di addio: “Vorrei ringraziare i tifosi della Juventus per il loro appoggio sin dal giorno in cui sono arrivato e specialmente nel periodo in cui sono stato infortunato. Questo è qualcosa che non dimenticherò mai e che porterò per sempre nel mio cuore.” Parole, quelle del croato, che sanno più di addio che di arrivederci.