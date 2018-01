Ancora qualche ora e poi Marko Pjaca diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke 04. La chiusura della trattativa è arrivata ieri, nonostante l'inserimento del Wolfsburg, con l'accordo per un prestito secco a un milione di euro più 500 mila di bonus legato alle presenze e l'ingaggio pagato interamente dal club tedesco. A confermare la buona riuscita dell'affare è stato il direttore sportivo dello Schalke, Christian Heidel: "Per Pjaca dovrebbe essere tutto fatto. Abbiamo la parola della Juve, manca solo la firma sul contratto e le visite mediche, dovrebbe completarsi tutto domani a Benidorm".



DOMANI SI CHIUDE - Nelle prossime 24 ore, quindi, l'ex Dinamo Zagabria volerà nel ritiro della squadra tedesca in Spagna, dove sosterrà le visite prima di firmare il suo nuovo contratto. La Juve saluta Pjaca, che proverà a rilanciarsi nei prossimi sei mesi in Bundesliga.