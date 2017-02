Se partisse dalla panchina anche domani contro il Palermo, sarebbe la terza gara consecutiva in cui il tecnico juventino Allegri non schiera dal primo minuto Miralem Pjanic. Certamente le scelte dell'allenatore sono condizionate anche dal fatto che il bosniaco continua ad accusare fastidi fisici che gli danno noia, ma al di là di questo non bisogna dimenticare che in estate Pjanic fu acquistato per essere schierato come titolare inamovibile al fine di riservare un impiego part-time a Khedira. A distanza di qualche mese gli scenari si sono completamente ribaltati, anche se nella gara decisiva di Oporto è molto probabile che l'ex centrocampista della Roma ritorni ad avere una maglia dal 1'.