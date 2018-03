I rumors circolano e trovano conferme. Il Paris Saint-Germain andrà a caccia di uno o due centrocampisti importanti nella prossima estate e ha messo nel mirino anche Miralem Pjanic: il bosniaco della Juventus è un pallino del ds Antero Henrique, stimato dal presidente Al Khelaifi e uno dei nomi da sottoporre a quello che sarà il prossimo allenatore dei francesi. Insomma, Miralem raccoglie consensi a Parigi e le solite cifre folli sarebbero pronte qualora si decidesse di dare il via a una trattativa che ad ora non c'è: ingaggio migliorato almeno a 6 milioni rispetto ai 4,5 attuali, contratto pluriennale, le chiavi del PSG in mano.



L'IDEA DI MAX - Ad oggi, non essendoci alcuna offerta ufficiale, la Juventus è tranquilla. Ma almeno una cessione importante verrà fatta nella prossima estate e difficilmente porterà il nome di Pjanic: la dirigenza lo valuta come giocatore fondamentale, ma soprattutto Max Allegri ritiene che sarebbe sbagliato vendere Miralem in questo momento della sua carriera. Dopo una fase iniziale di ambientamento, Pjanic si è totalmente preso la Juve e il suo centrocampo; è l'uomo giusto al posto giusto, non facilmente sostituibile, solo una cifra altissima varrebbe una scelta del genere. Insomma, Allegri vota no. Ad ora solo uno scenario, il PSG riflette e studia Pjanic. Domani chissà...