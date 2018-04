Miralem Pjanic lascia il campo al 44' del primo tempo per un infortunio muscolare e scatta subito l'allarme in casa Juventus per le condizioni del bosniaco. L'ex Roma ha chiesto immediatamente il cambio: al suo posto è entrato Douglas Costa. Juve in ansia per la gara di mercoledì con il Crotone e domenica col Napoli. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del bosniaco.