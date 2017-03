Miralem Pjanic ha parlato a Premium Sport della partita vinta dalla Juventus contro il Milan grazie ad un calcio di rigore all'ultimo minuto: ''Rigore? Ero vicino all'azione e il braccio era largo, poi l'arbitro di porta era ad un passo e sono sicuro che ha visto bene. Il rigore per nostra fortuna è stato fischiato e abbiamo ottenuto una vittoria meritata. Abbiamo avuto un buon atteggiamento contro un Milan che non ha mai mollato e ci ha messo in difficoltà. Donnarumma ha giocato una grande partita, è stato il migliore dei loro. Per noi però questi tre punti erano fondamentali in vista della lotta allo scudetto. Il campionato non è ancora chiuso ed ora entreremo nella fase calda della stagione: noi vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni. Modulo? Ci ha aiutato a migliorare. Anch'io ho beneficiato del cambio di modulo, ora mi sono adattato alla perfezione al mondo Juve. Lo spogliatoio mi ha aiutato moltissimo, sono in un gruppo di grandi uomini e campioni e sono felice di essere qui. Ho preso esempio dai miei compagni ed ora che sto bene anche fisicamente sto dando il massimo e sto migliorando tanto''.