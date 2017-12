Ci si avvicina a Juve-Roma, una partita sempre diversa da tutte le altre. Una partita speciale per qualcuno in particolare, come Miralem Pjanic. Che della Roma è un grande ex, contestato dai tifosi ma rimasto nel cuore dei suoi compagni. Che nella Juve è il simbolo dei nuovi leader. Lui più di tutti è infatti riuscito dopo le difficoltà iniziali a calarsi nella mentalità dei bianconeri, riuscendo a cambiare marcia insieme a tutta la squadra nella passata stagione per poi non perdere più di vista il centro del gioco juventino. E anche tatticamente, un passo alla volta, il progetto di Allegri per quel che riguarda il bosniaco è completamente riuscito: un equivoco all'inizio tra un ruolo di trequartista appena accarezzato e quello di mezz'ala, secondo Allegri era un centrocampista centrale o un regista basso. Così è stato, una volta completata la fase di ambientamento: determinante nel 4-2-3-1 in mediana, in caso di 4-3-3 è Pjanic il vertice basso che detta tempi con e senza palla.

IL RINNOVO – Il numero cinque bianconero è uno di quegli elementi chiamati a raccogliere il testimone dalla vecchia guardia, passaggio delicato che in casa Juve si sta cercando di rimandare il più possibile. Ed anche per questo si sta già cominciando a parlare di rinnovo. Il contratto attuale di Pjanic è lungo (scadenza 2021) e ricco (circa 4.5 milioni netti più bonus, comunque lontano dai picchi di Higuain, Dybala e Douglas Costa), mai è stata presa in considerazione l'idea di cedere alle avances di altri top club che da tempo lo corteggiano e che sono pronti a tornare alla carica proprio dopo aver visto la tenuta mentale del centrocampista. La consacrazione è già storia, alla Juve non c'è bisogno di segnali esterni per premiare chi lo merita riconoscendone uno status migliore: quasi naturalmente è quindi nata l'idea di un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio verso l'altro dopo solo un anno e mezzo di convivenza. Il rinnovo si farà, senza fretta e senza paura. Oggi però testa solo alla Roma. E nessuno più di Pjanic aspetta questa partita.



@NicolaBalice