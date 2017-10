A Zurigo si sono svolti i sorteggi per gli spareggi di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, sul passaggio del turno per le quattro sfide che decreteranno poi le quattro nazioni che parteciperanno ai Mondiali in Russia nel 2018. Nell’urna l’Italia (a 1,40) di Ventura ha trovato la Svezia (a 2,70) di Ekdal e Granqvist, due conoscenze del calcio italiano: l’andata si giocherà a Stoccolma il 10 novembre, il ritorno sarà il 13 a Milano. Gli azzurri partono con i favori del pronostico. Anche la Croazia (a 1,30) di Mandzukic e Perisic è favorita sulla Grecia (a 3,20) di Michael Skibbe. Per il passaggio del turno in lavagna Better le quote sorridono anche alla Svizzera (a 1,34) di Vladimir Petkovic che affronterà l’Irlanda del Nord (a 3,00) di Michael O’Neill e alla Danimarca (a 1,72) di Age Hareide che avrà di fronte l’Irlanda (a 2,00) di Roy Keane.