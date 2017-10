Un avversario insidioso, ma alla portata dell’Italia. Bookmaker ottimisti dopo il sorteggio della Fifa a Zurigo, nel quale la Nazionale ha trovato la Svezia. Per il doppio confronto - che verrà disputato dal 9 all’11 novembre e dal 12 al 14 - i quotisti internazionali si schierano con gli azzurri, la cui qualificazione è offerta a 1,30 contro il 3,50 degli svedesi. Buone le previsioni anche per la partita di andata fuori casa, per la quale il «2» dell’Italia è dato a 2,30. A 3,30 il segno «1», per il pareggio offerta a 2,35.