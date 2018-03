Ha da poco compiuto 18 anni, Alessandro Plizzari, uno dei prospetti della Serie A e della Nazionale. Il ragazzo nato nel 2000 ha fatto tutta la trafila del settore giovanile del Milan collezionando 30 presenze per poi approdare in Serie B alla Ternana dove in 19 apparizioni durante questa stagione ha subito 37 goal mantenendo solo una volta la rete inviolata. Il millennial sta vivendo una stagione di alti e bassi, cosi come tutti i suoi compagni rossoverdi, e la sconfitta contro il Bari lo ha portato ad accomodarsi in panchina in favore del 24enne Andrea Sala che al momento sembra dare più garanzie.



DI GIGIO CE NE E' UNO - Il giovanissimo numero 1 della Ternana ha il sangue rossonero ma è necessario valutarlo sotto una lente libera da suggestioni e uscire dall'ottica che ogni portiere prodotto dal settore giovanile del Milan sia a 18 anni un giocatore fatto e finito, come, insomma, Donnarumma. Di Gigio ce ne è uno solo e qualsiasi paragone con lui può essere solo che malsano e andrebbe ad appesantire un ambiente, quello del Milan, che non fa della pazienza la propria arma migliore.



LE OPZIONI - Per la porta del Milan sono giorni caldi, destinati a diventare roventi nella sessione di mercato estiva, con Reina già rossonero, Donnarumma dal destino ancora incerto, ed il nome di Plizzari accostato a un posto da protagonista. La società milanista si trova difronte a più alternative per valorizzare al massimo il talento del proprio gioiello del vivaio: quella di girare il portierino di Crema in prestito presso campi dai riflettori meno abbaglianti di San Siro e quella che vedrebbe Plizzari in rossonero in veste di terzo portiere alle spalle della decennale esperienza di Reina e il suo ex compagno di percorso Gigio Donnarumma.