Parole pesantissime quelle utilizzate dall'allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino nei confronti della Juventus, che lo ha recentemente eliminato negli ottavi di finale di Champions League. In occasione della conferenza stampa di presentazione del match di Premier League di domenica contro il Bournemouth, il tecnico argentino ha attaccato i vertici dirigenziali bianconeri, accusati di aver esercitato pressioni nei confronti dell'arbitro polacco Marciniak. Per la cronaca, il direttore di gara ha negato un chiaro calcio di rigore alla Juve nel primo tempo per un evidente fallo di Vertonghen su Douglas Costa, mentre il club inglese si lamenta a sua volta per un dubbio tocco di mano nella sua area di Chiellini e una trattenuta di Benatia ai danni di Kane.