Tante voci di mercato per Harry Kane, corteggiato soprattutto dal Real Madrid, ma Mauricio Pochettino vede una carriera diversa per lui: "La cosa più importante è che lui felice al Tottenham, chi può sapere quale sarà il futuro? Lui però ama il Tottenham, viene dall'academy, si identifica con il club. Per me, è un giocatore a cui piace segnare. Ama la maglietta del Tottenham ed era molto commosso all'addio di Totti a Roma, questo gli ha dato altre motivazioni. Era così emozionato nel vedere l'ultima partita di Totti con la Roma, sua unica squadra, magari Harry potrà fare la stessa carriera".