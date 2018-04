Mauricio Pochettino ha commentato l’esito del match di Champions League tra Real Madrid e Juve: “Guardare la partita è stata una grande soddisfazione – ammette Pochettino – perché dimostra che siamo arrivati ad un grande livello. Questi risultati sono stati possibili grazie al laovoro degli ultimi tre anni. Credo che questa stagione possiamo vedere questi risultati anche se dobbiamo mantenere questo livello e questa forma. La Juve ha fatto una grande partita. Sono stati migliori del Real Madrid. Il rigore poteva esserci o non esserci ma per me resta la soddisfazione per aver giocato alla pari contro due delle migliori squadre al mondo.”