Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba) in data: 26 Set 2017 alle ore 05:27 PDT

: l'infortunio alla coscia rimediato in Champions League contro il Basilea il 12 settembre assume sempre più i contorni di un caso, un problema muscolare che da entità media diventa grave, si teme una rottura mio-tendinea e non si esclude la possibilità di un intervento chirurgico. E gli ultimi aggiornamenti danno il centrocampista francese out ancora a lungo, quasi certamente almeno fino al 2018.. L'allenatore del Manchester United aveva già lasciato intendere la scorsa settimana di temere un lungo stop, questa volta i timori sono stati ulteriormente confermati: "Ci sono infortuni, come quelli di Valencia o Jones, con i quali c'è speranza di rivederli presto allenarsi e poi in campo, insomma avere una risposta positiva in breve tempo.". Un paragone, quello con il gigante svedese, che preoccupa per quanto riguarda i tempi di recupero: oltre sei mesi per la rottura del legamento crociato del ginoccio, anche in questo caso una competizione europea (l'Europa League) a fermare una stella dei Red Devils.: trema il Manchester United, che con lui, Lukaku, Matic e Ibrahimovic contava di avere una squadra competitiva per il triplete, ma il club inglese non è l'unico preoccupato.E' l'anno del Mondiale e dopo la delusione dell'Europeo casalingo, ko in finale col Portogallo, lavuole il riscatto: la formazione transalpina sta continuando tuttavia a perdere pezzi, e non di poco conto. Pogba è il secondo ko pesante, preceduto da quello di: infortunio simile per certi versi quello dell'esterno del Barcellona, operato per la rottura del tendine del bicipite femorale e fuori per i prossimi quattro mesi. In questo caso la prognosi è certa, l'assenza di un intervento per Pogba invece rende incerti i tempi di recupero e Deschamps rischia di vedere il leader del centrocampo arrivare in una condizione non ottimale alla spedizione russa. Le parole di Mourinho mettono in agitazione tutti: dallo United alla Francia, cresce l'ansia per Pogba, al quale non potrebbe bastare il nuovo stravagante look (una saetta in testa e capelli colore rosso fuoco, a simboleggiare una fiamma ardente) per consolarsi o riaccendersi in tempi brevi.@Albri_Fede90