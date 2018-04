Paul Pogba non esclude la possibilità di lasciare il Manchester United e a svelarlo è lo stesso centrocampista francese nel corso di un’intervista rilasciata a Telefoot. “Non mi era mai capitato di stare così tanto in panchina nella mia carriera, ma è una cosa che mi può rafforzare. Lasciare lo United? La situazione può cambiare, è ancora troppo presto per parlarne”, ha ammesso Pogba.



IL RAPPORTO CON MOURINHO - Pogba ha poi parlato così del rapporto con José Mourinho, allenatore dei Red Devils: “Non ho problemi con lui, rispetto le sue scelte”. Pensiero finale sul Mondiale che lo vedrà tra i protagonisti con la sua Francia: "Abbiamo una squadra molto forte, un gruppo unito, abbiamo il potenziale e i giocatori per vincere il Mondiale. Ci sarà da lavorare, perché sarà una competizione dura”, ha concluso il centrocampista ex Juventus.