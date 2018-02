Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, si è espresso così sul rinvio di Juve-Atalanta: "Io mi aspettavo che prendessero del tempo, che aspettassero una mezz'ora per vedere come erano le condizioni, però credo che in queste situazioni ci sia anche l'ordine pubblico che ha una prevalenza, il deflusso dello stadio doveva avvenire in un certo modo. Probabilmente avevano paura che la situazione peggiorasse e a quel punto diventava difficile anche per la gente tornare a casa. Forse c'è stata prudenza in questo senso. Diciamo che la neve è una situazione un po' diversa dalla pioggia e dalla nebbia".