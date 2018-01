Politano ha in testa l’idea-Napoli, alla Juventus continua a interessare, la pedina Orsolini è sempre valida e sui tavoli del dg del Sassuolo Giovanni Carnevali ci sono sempre le proposte di Juve e Napoli: i partenopei hanno fissato la propria offerta sui 18 milioni più il prestito di Ounas (valutato 1,5 milioni); i bianconeri erano disposti a far lievitare la proposta fino a 30 milioni di euro. Attorno all’affare, oltre a D’Alessandro, ecco spuntare Babacar sul quale il Sassuolo potrebbe provare un assalto a prescindere dalla cessione o meno di Politano. Già, perché per ora il tandem di mercato degli emiliani (Carnevali-Angelozzi) sarebbe quasi più deciso a confermare il giocatore che a cederlo. Al momento.



Capitolo Kwang-Song Han: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ieri a Roma è andato in scena un altro incontro Marotta-Giulini. Fra le parti ballano ancora un po’ di milioni (3 circa) fra il prezzo che la Juve fa del nordcoreano — sondato ancora una volta anche dal Napoli — e quello del Cagliari che considera il pacchetto-Han (con dentro Cerri) pari a 20 milioni o poco più. La sensazione è che l’attaccante possa davvero tornare subito al Cagliari dal prestito al Perugia. Telenovela.