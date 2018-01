Lottano in campionato, dove sono divisi da un solo punto in classifica. Ma anche sul mercato la battaglia tra Napoli e Juventus non si ferma. Nell'estate del 2011 Vidal, pressato dai partenopei, scelse i bianconeri, mentre a Napoli arrivò Inler. Di recente si sono sfidate per Tolisso, Vrsaljko e Matteo Darmian.- Il Napoli ha virato sul talento del Sassuolo dopo il fragoroso no di Simone Verdi, esterno che Sarri aveva personalmente scelto, ma che ha preferito non rischiare, non tentare il grande salto, rimanendo a Bologna. De Laurentiis e Giuntoli hanno accettato il no dell’ex Milan e si sono rimessi subito al lavoro: hanno anticipato a gennaio l’arrivo di Amin Younes dall’Ajax per circa 5 milioni di euro, puntando poi il mirino su Matteo Politano.: Dopo gli iniziali tentennamenti, Squinzi ha aperto alla cessione dell’esterno scuola Roma.La trattativa sembra ben avviata, ma ecco che spunta la Juventus., ds del Sassuolo.Ma cosa c’è dietro l’interessamento dei bianconeri?? Non sarebbe la prima volta che due squadre in lotta per lo scudetto cerchino in tutti i modi di ostacolarsi a vicenda, chiedendo informazioni, facendo filtrare presunti interessamenti o offerte. Ma è anche vero che la Juventus rischia di perdere Cuadrado fino al termine della stagione: lunedì l’esito degli esami per il problema di pubalgia ai quali si sottoporrà il colombiano. Ed è chiaro che, qualora l’ex viola alzasse bandiera bianca, Allegri avrebbe realmente bisogno di un esterno, e il prescelto è il numero 16 neroverde., vuole giocarsi le sue carte provando ad entrare negli schemi di Sarri, per essere decisivo nella volata scudetto. Ricevere una chiamata dalla capolista fa piacere, e Politano vuole essere parte della storia che la banda Sarri sta, giornata dopo giornata, scrivendo.