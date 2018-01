Nuove conferme:, in giornata previsto un nuovo contatto tra il ds azzurro Giuntoli e l'ad del Sassuolo Carnevali per trovare l'accordo tra le due società.Colpi di scena, sorpassi, tentativi improvvisi., perché come tale è stato catalogato il. Eppure, i bianconeri non sono andati oltre le telefonate informative e, che da quando sono stati mossi i primi contatti lato Juve ha mantenuto una posizione chiara.. Sul tavolo ci sono 20 milioni più Ounas in prestito, De Laurentiis spinge e alza l'offerta in continuazione; chiaro che per chiudere serve il sostituto al Sassuolo, non sarà semplice sbrogliare la matassa anche perché la Samp resiste per Caprari e non vuole cederlo. Intanto,. Ma ad oggi, la priorità di Matteo è di colore azzurro. In una corsa contro il tempo di un mercato strano, con Politano convinto: no grazie Juve, adesso c'è il Napoli., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com