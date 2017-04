Strage evitata per un secondo. Quello che fanno sapere gli inquirenti che stanno indagando sull'attacco terroristico che ha colpito il bus del Borussia Dortmund, mentre era in viaggio verso il Signal Iduna Park per la sfida di Champions League contro il Monaco, è spaventoso. Secondo quanto scrive la Bild am Sonntag se le bombe fossero esplose meno di un secondo prima “ci sarebbero stati di sicuro molti feriti gravi e probabilmente anche dei morti”.



NESSUNA PISTA ESCLUSA - La polizia, che ha ammesso di temere nuovi attacchi, ritiene che la pista di estrema destra sia più probabile di quella islamista, ma nessuna opzione viene esclusa, compresa quella che vede coinvolto nell’attacco un servizio segreto straniero. Nelle ultime ore è al vaglio degli inquirenti una nuova rivendicazione. L’anonimo autore, riporta Ilfattoquotidiano.it, fa riferimento ad Adolf Hitler, si scaglia contro il “multiculturalismo” e definisce le esplosioni di martedì sera a Dortmund l’”ultimo avvertimento”. Il documento minaccia poi un nuovo attacco per il 22 aprile e aggiunge che il “Gruppo Colonia” è pronto. La minaccia si riferisce probabilmente alle dimostrazioni previste quel giorno a Colonia contro il congresso del partito populista della AfD.