E' arrivata la sentenza definitiva da parte della Corte di Cassazione egiziana sui fatti di Port Said. A cinque anni di distanza dagli scontri al termine della sfida di campionato Al Ahly e Al Masry, nei quali persero la vita 74 persone, sono arrivate le condanne: pena di morte in via definitiva per 11 degli autori materiali (dieci degli imputati sono in carcere, uno è latitante), altre 40 persone sono state condannate a pene detentive di 15, 10, e 5 anni. Secondo testimonianze e ricostruzioni degli eventi del primo febbraio 2012 la polizia non fece nulla per fermare i presunti tifosi dell’Al Masry: gli ultras dell’Al Ahly, noti come Ahlawy, si erano schierati apertamente contro il governo egiziano e avevano partecipato alle proteste dell’anno prima a Tahir Square nell’ambito della rivoluzione egiziana.