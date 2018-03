Dopo le voci uscite questa mattina e che hanno indicato in Alisher Usmanov uno dei potenziali compratori del Milan in caso di addio a Yonghong Li, il portavoce del magnate russo ha voluto smentire a Calciomercato.com di aver ricevuto una proposta per acquistare il club rossonero.



IL COMUNICATO - "Mr Usmanov ha ricevuto molte proposte per l'acquisto di un club calcistico, alcune delle quali sono state seriamente prese in considerazione e altre no. Mr Usmanov non ha però ricevuto alcuna proposta per l'acquisto di AC Milan".