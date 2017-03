Grazie ai tre punti conquistati dal Porto lo scorso fine settimana contro il Boavista, i prossimi avversari della Juventus in Champions League rimangono a un punto dal Benfica primo in classifica ma al fischio finale dell'ultimo match di campionato i giocatori e il tecnico Nuno Espirito Santo si sono resi protagonisti di scene non edificanti assieme ai propri avversari. Dopo il triplice fischio, infatti, è esplosa in campo una rissa nella quale è intervenuto anche Nuno Espirito Santo, andato a muso duro di fronte al vice allenatore dei suoi avversari e per questo squalificato per un turno.