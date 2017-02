Intervistato da Repubblica, l'ex centrocampista del Parma e oggi al Porto, Danilo Pereira, ha presentato così la sfida che vedrà i portoghesi affrontare la Juventus in Champions League: "L’avventura a Parma? Sono stati anni duri, dovevo cambiare squadra e nazione ogni sei mesi, cercando qualcuno che mi facesse giocare. Ma questa è la vita. Posso dire, però, che se non fosse stato per le esperienze fatte in Italia, ora non sarei qui. Devo ringraziare Donadoni, è stato l’unico a dirmi cosa facevo bene e cosa sbagliavo".



SULLA JUVENTUS - "Su cosa puntiamo in vista della Juventus? Sulla nostra difesa. Lavoriamo molto bene sotto questo aspetto. In avanti poi abbiamo dei giovani che possono fare la differenza. La vera forza, in ogni caso, è la nostra amicizia. Porto e Juventus, comunque, sono due realtà troppo diverse: noi vendiamo i migliori per andare avanti, loro comprano chi vogliono".



LO STADIO - "Il Do Dragao arma in più? E’ vero, l’ambiente farà la differenza anche mercoledì. L’ha fatta tante volte, per esempio con la Roma. Noi giochiamo ogni partita come se fosse l’ultima".