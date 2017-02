Interivstato da Premium Sport in vista della sfida che vedrà il Porto affrontare la Juventus per gli ottavi di Champions League, l'allenatore Nuno Espirito Santo ha presentato così la gara: "La Juventus è una squadra forte, con giocatori forti, ma noi lo sappiamo e siamo pronti. Sarà un ottimo test per il Porto, capiremo a che livello siamo: non siamo spaventati".



SPOGLIATOIO JUVE - "Problemi nello spogliatoio bianconero? Sono sicuro che Allegri, che è un ottimo allenatore, saprà risolvere eventuali problemi. Secondo me Bonucci giocherà, ma se mi dite che non giocherà sarei molto felice".



SU MOURINHO - "In Italia si dice che sono l’erede di Mourinho? Sono stato un suo giocatore, è un ottimo allenatore ma io ho il mio modo di allenare, siamo differenti. Certo, se dovessi avere un sogno, sognerei di vincere quello che ha vinto lui”.