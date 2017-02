Porto-Juventus sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych. Gli ultimi incontri in Champions della Juve con il fischietto di Monaco di Baviera sono stati quello con il Manchester City della scorsa stagione (vittoria per 1-0) e quello contro l'Atletico Madrid di due stagioni fa (sconfitta per 1-0). Brych, di professione avvocato, è internazionale dal 2007.



Qui la squadra arbitrale al completo:



Referee: Felix Brych (GER)

Assistant Referee 1: Mark Borsch (GER)

Assistant Referee 2: Stefan Lupp (GER)

Additional Assistant Referee 1: Bastian Dankert (GER)

Additional Assistant Referee 2: Marco Fritz (GER)

4th Official: Rafael Foltyn (GER)

UEFA Referee Observer: Zdravko Jokić (SRB)

UEFA Delegate: David Findlay (SCO)