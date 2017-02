Il Porto si prepara per accogliere la Juventus: i Dragoes di Nuno Espirito Santo affronteranno i bianconeri di Allegri mercoledì sera all’Estadio Do Dragao. Questa mattina la squadra ha sostenuto il penultimo allenamento prima del fatidico match day, con sedute tattiche dedicate al lavoro specifico da svolgere per bloccare la manovra della Juve. Il tecnico del Porto ha a disposizione praticamente tutta la rosa, fatta eccezione per il terzo portiere Joao Costa, infortunato. Gli euro-avversari della Signora torneranno ad allenarsi domani alle ore 18.00 al Do Dragao, con il primo quarto d’ora aperto ai media.