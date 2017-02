Il nostro inviato a Oporto, Nicola Balice, prima di lasciare il Portogallo, ci racconta come si sono "svegliati" i giornali portoghesi questa mattina, dopo la vittoria per 2-0 in Champions League della Juventus con le firme di Pjaca e Dani Alves. Dito puntato sulla difesa di Nuno Espirito Santo e su Alex Telles, terzino ex Inter che ha segnato la gara con la sua espulsione.