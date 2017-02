C'è il caso Bonucci a tenere il banco, non potrebbe essere diversamente. Ma la Juve ora dovrà essere capace di ricompattarsi ulteriormente e fare quadrato come sempre dimostrato di saper fare in questi anni, anche in momenti di difficoltà o tensione come quello attuale a dispetto di risultati e prestazioni convincenti. I dubbi per Allegri son tutti in difesa, con Barzagli e Chiellini in ripresa ma in dubbio fino all'ultimo: Rugani sembra l'unica certezza, anche Benatia però scalpita. E sulla destra è Lichtsteiner ancora favorito su Dani Alves. Le ultime da Oporto nel video di Nicola Balice, inviato per Calciomercato.com

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.



Porto (4-1-3-2): Casillas; Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Danilo; Andre, Oliver Torres, Brahimi; Andre Silva, Tiquinho. All. Espirito Santo