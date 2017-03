Il tecnico del Porto Nuno Espirito Santo ha parlato dallo Juventus Stadium alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro i bianconeri: "Sono tutti a disposizione tranne lo squalificato Alex Telles. Ci crediamo. E' difficile ma non è impossibile. Noi non speculiamo mai sugli avversari, abbiamo un piano, un'idea di gioco, ma non rinunciamo mai al nostro spirito".



ESEMPIO BARCELLONA - "Situazione diversa. Valori diversi, giochiamo in trasferta contro una grande squadra come la Juve. Dovremo essere concentrati, determinati per ottenere il risultato sperato. Siamo qui per provarci e ottenere la qualificazione".



SULLA JUVE - "Dobbiamo riconoscere di trovarci di fronte ad una grande squadra, non perde da venti partite ma questo ci conforta perché possiamo essere noi a interrompere questa striscia che prima o poi qualcuno dovrà interrompere".



CHAMPIONS - "Abbiamo vissuto un percorso complicato per arrivare fin qui, passando dal turno preliminare. Nella fase a gironi abbiamo ottenuto il nostro risultato, ora stiamo meglio. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare. L'andata è stata condizionata dall'espulsione di Telles. Non possiamo sapere cosa sarebbe successo senza l'espulsione. Domani la differenza la faremo solo noi. La squadra è in crescita, sta migliorando sempre di più, esaltando le qualità dei giocatori a nostra disposizione".



TATTICA - "Noi e la Juve ci conosciamo molto bene, non ci saranno sorprese. La bella notizia è che siamo tutti a disposizione. Possesso e non possesso, dobbiamo crescere in entrambe le fasi. Con la palla stiamo crescendo, abbiamo superato la fase più complicata e ora stiamo dimostrando di poter essere concreti, bravi tutti. Ma stiamo migliorando anche in fase di non possesso".



SU CASILLAS - "Importante non solo in questa partita, ma sempre. Ha dimostrato il suo valore, è un fattore decisivo per noi".