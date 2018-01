La sfida tra Sporting Lisbona e Maritimo, valida per la 17esima (nonché ultima) giornata del girone di andata della Superliga - la massima divisione calcistica portoghese - si è conclusa con un 5-0 per i padroni di casa biancoverdi: sugli scudi Bas Dost, autore di una tripletta. Con questa vittoria il club allenato da Jorge Jesus ottiene il primato in classifica provvisorio (in attesa del Porto, impegnato stasera contro il Guimaraes) con 43 punti. Il Benfica ha liquidato la Moreirense con 2-0 esterno ed è tuttora terzo a quota 40 punti.