In campo neutro per provare a interrompere un digiuno che dura da quasi trent’anni. Ventisette per la precisione. È da tanto, dal 1991, che l’Olanda non batte il Portogallo, avversario nell’amichevole di lunedì sera a Carouge, in Svizzera. Gli Oranje, fuori dai mondiali, cercheranno almeno questa magra consolazione, ma partono da sfavoriti nel pronostico sull’incontro. Sul tabellone Snai sono dati a 3,20, contro il 3,25 sul pareggio (così si è conclusa l’ultima sfida tra le due, un’amichevole del 2013) e il 2,20 per il successo portoghese. Per la cronaca, l’unica vittoria dell’Olanda, nelle qualificazioni a Euro ’92, arrivò con un 1-0, risultato che replicato lunedì (0-1 sulla lavagna scommesse) pagherebbe 10 volte la posta. Le statistiche più recenti, però, dicono altro: 5 degli ultimi 6 scontri diretti sono finiti in Goal, quindi con entrambe le formazioni a segno, opzione data a 1,63 per il prossimo match.