Nonostante il pareggio maturato con il Cagliari, traspare parecchia soddisfazione dalle parole del direttore sportivo della Sampdoria Daniele Pradè. Il dirigente doriano ha riconosciuto i meriti rossoblù, e la prestazione offerta dalla squadra di Giampaolo è stata all'altezza di una squadra organizzata e quadrata: "La partita è stata dura, molto ostica. Va dato merito ai nostri avversari che ci hanno creato grosse difficoltà" ha detto proprio Pradè a Samp TV. "Ma noi andiamo avanti con il nostro percorso di crescita e proseguiamo la striscia di risultati positivi".



"Siamo stati meno brillanti, ma è solo per via del Cagliari, che ha fatto una grande partita - prosegue Pradè, come riporta Sampnews24.com - . Questa squadra dà sempre il cento per cento, per questo piace al pubblico e fa innamorare i tifosi. L’allenatore studia tutto nei dettagli e indipendentemente da chi giochi ogni calciatore sa alla perfezione cosa fare".