Dennis Praet è un obiettivo di mercato della Juventus. Il centrocampista belga ha confermato a Elevensports.be. un principio di trattative con il club bianconero. "Juventus? Non dico nulla su questo, ma so che ci sono stati dei contatti con la Sampdoria. E' un segnale che sto facendo un buon lavoro, ma per il momento sono ancora molto felice qui e non voglio andarmene. Coppa del Mondo? Non credo di avere una possibilità, anche se posso sempre sperare perché la Sampdoria sta andando bene, ma l'allenatore ha formato la sua squadra l'anno scorso.”