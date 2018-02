. E non fa nulla per nasconderlo, perché giustamente l'ora del grande salto nella carriera di questo giovane centrocampista della Sampdoria può essere arrivato: sa bene dei contatti con i bianconeri, di cui è osservato speciale dai tempi dell'Anderlecht. Ma ad oggi, nonostante un interessamento concreto e le voci delle settimane scorse.- In estate, i bianconeri cambieranno molto a centrocampo., ma tra questi Praet non è in cima alla lista delle preferenze: è sicuramente presente, ma ad oggi, nome sempre difficilissimo per via della concorrenza. Insomma, Marotta e Paratici si sono attivati per altri centrocampisti che ad ora, affari fatti - Emre Can a parte - non ce ne sono e i dialoghi continuano. Ma il sogno di Praet non è già realizzato, anzi...