Dopo un anno di assestamento e di abitudine al calcio italiano, Dennis Praet sta facendo le fortune della Sampdoria. Finalmente i tifosi blucerchiati stanno ammirando 'mister 10 milioni' - come era soprannominato in relazione al suo prezzo - offrire un rendimento all'altezza delle aspettative. Contro l'Atalanta, forse Praet ha giocato la sua miglior partita a Genova. In questo caso non si tratta di un rapporto univoco, perchè non è solo il classe 1994 a fare il bene del club: la società blucerchiata infatti si sta sdebitando alla grande.



Il centrocampista belga non ha mai fatto segreto di avere un sogno nel cassetto: parliamo della maglia della sua nazionale, quella che ha indossato soltanto una volta, tre anni fa, e pure per pochi minuti. Giampaolo, grazie al cambio di ruolo che inizialmente Praet sembrava non digerire, potrebbe aver regalato al numero 18 una chance consistente di strappare una chiamata e, perchè no, una convocazione dai Diavoli Rossi anche per il prossimo mondiale. Da trequartista, per Praet era difficilissimo ritagliarsi spazio tra Hazard e De Bruyne, ma da centrocampista la storia potrebbe essere ben diversa. Il Belgio è certo del posto a Russia 2018, e nelle prossime due partite il C.T. Martinez sperimenterà alcune novità: in patria, i media parlano di una possibile convocazione di Praet, che potrebbe dare il via al nuovo ciclo dopo aver portato anche la fascia di capitano in Under 21. E il pass per la Russia, Praet potrebbe staccarlo proprio grazie alla Samp, e a Giampaolo.