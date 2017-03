L'ex commissario tecnico dell'Italia ed ex allenatore del Valencia, Cesare Prandelli, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport commentando l'andamento della stagione in Serie A, con la sorpresa più grande che non può che essere l'Atalanta di Giampiero Gasperini: "L’Atalanta è qualcosa di speciale. È un mondo. Uno stile. Una famiglia. L’abbinerei, come concetto calcistico, ai baschi del Bilbao. Ed è nel mio cuore. Tre sono i grandi presidenti: Bortolotti, Ruggeri e ora Percassi. Tifosi prima ancora che presidenti. Uomini legati a quella terra, a quei colori".





IL PASSATO ALL'ATALANTA - "Lavorare al settore giovanile è stato basilare per la mia crescita d’allenatore. Io imporrei a tutti i tecnici due anni con i ragazzi. Pensate quanto sarebbe importante per dei giovani in erba crescere con i consigli di fenomeni come Mourinho, Conte o Guardiola".



IL SETTORE GIOVANILE DELL'ATALANTA - "Il segreto dell'Atalanta? Un centro sportivo fantastico, metodologie di lavoro sempre all’avanguardia e un continuo confronto tra i vari allenatori. In più si cerca di valorizzare i giovani del territorio. Che possono diventare dei campioni, dei giocatori A o, semplicemente, dei futuri tifosi dell’Atalanta. L’italianità è protetta".



I MERITI DI GASPERINI - "Tutti i meriti vanno a Gasperini. Ha avuto il coraggio di operare scelte forti. Non ha avuto paura a cambiare strada rivoluzionando le idee iniziali. Certo, ha potuto contare sul sostegno della società. Ma lui ha dato la spinta decisiva. È una squadra che propone un calcio diverso, che ha la freschezza di tanti giovani talenti. Durerà. L’Atalanta non è una storia di un anno. Resterà competitiva anche in futuro".

GAGLIARDINI - "Con Gagliardini all’Inter l’Atalanta non ha perso valore. E' perché comanda l’orchestra, non il singolo strumento. Gagliardini mi ha sorpreso per la disinvoltura con cui si è preso l’Inter



KESSIE - "Chi è il prossimo a partire? Kessie. E' una forza della natura. Tra pochi mesi lo vedremo in un club importante".



SU CALDARA - "La Juve lascerà Caldara a Bergamo? Il modo giusto per programmare. Caldara arriverà con 70-80 partite di A nelle gambe e nella testa. E sarà pronto per la Juve".



SPINAZZOLA, CONTI E PETAGNA - "Spinazzola è un calciatore totale, Conti mi piace da morire. E Petagna sta crescendo grazie a Gasperini. Gomes? Mi ricorda Ujfalusi e Jorgensen nella mia Fiorentina. Gente sempre in prima fila quando inizia l’allenamento. Modelli dal punto di vista tecnico ma anche comportamentale".