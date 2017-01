Cesare Prandelli, ex allenatore di Valencia e nazionale italiana ha rilasciato un’intervista a Sportitalia in cui ha parlato anche della lotta scudetto che secondo l’ex tecnico azzurro non è poi così scontata. Ecco le sue parole a proposito della corsa al titolo: “Napoli e Roma lotteranno fino alla fine. Allegri ha dimostrato di poter mettere in campo anche cinque giocatori molto offensivi, sono curioso di capire se questo modulo sarà riproposto. La squadra che ha espresso il miglior calcio secondo me è il Napoli".