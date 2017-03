Intervistato da QS-La Nazione Cesare Prandelli ha parlato di Atalanta-Fiorentina e della possibilità di tornare in viola: "La sfida fra Atalanta e Fiorentina? I viola stanno pagando i turni infrasettimanali e l’eliminazione in coppa. I nerazzurri sono più riposati. La Fiorentina ha tecnica e una personalità precisa. L’Atalanta attacca in profondità con 5 giocatori e ha due esterni che spingono tantissimo. Sousa? Un anno fa la Fiorentina era prima in classifica, aveva una difesa equilibrata e Sousa veniva osannato, ora è sotto processo. Magari adesso il portoghese ha inserito più calciatori offensivi e questo ha portato più sbilanciamento. La verità che il calcio è questo, bastano un paio di mesi e tutto viene rimesso in discussione. Non so che pensi la società, ma la squadra col Torino, vista da fuori, ha risposto in modo compatto, a me è parsa unita. Il club ha fatto bene a rinnovare la fiducia a Sousa. Io di nuovo sulla panchina viola? Certo che lo spero. L’amore l’ho conservato, sono stati quattro anni e mezzo meravigliosi e per il domani nel pallone mai dire mai".