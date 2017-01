Prima il record di vittorie consecutive in un'unica stagione, 13, poi quello di primo allenatore a essere eletto per tre volte di fila come manager del mese in Premier League. Nonostante il ko contro il Tottenham, che ha interrotto il filotto magico del Chelsea, Antonio Conte resta sulla cresta dell'onda. E dopo il primato personale appena conquistato, i bookmaker già lo vedono come tecnico dell'anno nel campionato inglese. Nelle quote sul riconoscimento Conte è il grande favorito e straccia la concorrenza: si gioca a 1,80. Il primo avversario in lizza è Jurgen Klopp del Liverpool, ma è già piazzato a 5,00, Pep Guardiola segue a sei volte la scommessa. Staccatissimi Arsene Wenger, a 13,00, e José Mourinho, a 19,00. Si gioca invece a 100,00 il bis di Claudio Ranieri, che conquistò il premio l'anno scorso grazie alla trionfale cavalcata con il Leicester, ma che in questa stagione - perlomeno in campionato sta arrancando con le Foxes