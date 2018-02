L’arrivo di Aubameyang e Mkhitaryan ha messo il turbo all’Arsenal, almeno a giudicare dal 5-1 con cui i Gunners hanno battuto l’Everton sabato scorso. La prova del nove è in programma domani, in uno dei derby più infuocati di Premier. La squadra di Wenger farà visita al Tottenham, fin qui quasi perfetto nelle partite giocate a Wembley (8 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta). Il bilancio degli Hotspurs in casa spinge l’«1» sul tabellone Microgame, a 2,00, con pareggio e segno «2» che invece sono offerti a 3,65 e 3,45. Tottenham e Arsenal hanno due delle medie gol per partita (tra fatte e subite) più alte di tutto il campionato: 3,88 per Pochettino, 3,31 per Wenger, numeri che in lavagna spingono sia l’Over (a quota 1,50), sia il Goal (1,45). Nelle scommesse sui marcatori spicca ovviamente Kane, al momento primo in classifica marcatori: il gol dell’attaccante del Tottenham si gioca a 1,70, mentre un’altra rete di Aubameyang pagherebbe 2,35.