Con Mourinho ha perso il posto da titolare, la Cina lo tenta, ma Wayne Rooney resta il re degli ingaggi in Premier League. Il Times ha pubblicato l'elenco dei calciatori più pagati per ciascun club e in cima alla lista c'è l'attaccante del Manchester United con uno stipendio da circa 18,2 milioni di euro a stagione.



Al Manchester City pari merito per Sergio Aguero e Yaya Touré a quota 14,6 milioni, mentre al Chelsea il giocatore con l'ingaggio maggiore è Cesc Fabregas con 13,4 milioni. Nel Liverpool il primato spetta al brasiliano Coutinho (9,1 milioni), all'Arsenal il numero uno è Mesut Ozil con 8,5 milioni di euro all'anno.