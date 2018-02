Un successo per vendicare il ko nella finale di Coppa di Lega, ma soprattutto per rimettersi in carreggiata nella corsa a un posto in Europa. L’Arsenal affronta di nuovo il Manchester City, nel recupero della 28esima giornata di Premier League, dopo il ko per 3-0 di domenica, nell’epilogo della “Carabao Cup”. Si gioca all’Emirates, dove i Gunners sono andati ko solo una volta in questa stagione, ma il fattore campo non basta a colmare il gap che i bookmaker aprono tra le due. Il City è abbondantemente primo in classifica, a 72 punti, l’Arsenal è sesto, a 45. Dunque, sul tabellone Microgame, il «2» vola basso a 1,77, mentre viaggia a 4,15 il riscatto dei londinesi, a 3,90 invece il pareggio. Il 3-0 di domenica è stato solo l’ultimo abbondante risultato di una lunga serie: nei precedenti si contano otto Over consecutivi, quindi per otto volte di fila la sfida si è conclusa con almeno tre reti complessive. Probabile, anzi probabilissimo, che finirà così anche questa volta, l’Over è dato a 1,43. Quanto ai nomi dei possibili marcatori per l’Arsenal è caldissima la quota su Pierre-Emerick Aubameyang, nuovo arrivo tra i Gunners che ha già lasciato il segno all’esordio in campionato. La sua rete è piazzata a 2,30, mentre tra le fila del City il più temibile è Sergio Aguero, a segno anche nella finale di domenica. Su di lui la quota scende a 1,77